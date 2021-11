Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PROPOSTAVENEZIA (t.car.) Una proposta di legge speciale sulla gestione complessiva del traffico acqueo e riattivazione dei controlli in laguna. È quanto chiedono le 31 associazioni di voga e di vela che hanno inoltrato un documento alla commissione Ambiente comunale e alla Camera annunciando anche una manifestazione acquea in Bacino San Marco per sabato 20 novembre. «La grave situazione che si sta riproponendo dopo la pausa Covid -...