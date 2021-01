LA PROPOSTA

VENEZIA L'amore e l'odio dei veneziani per il Penzo continuano a destare l'interesse di maggioranza e opposizione comunale. Cecilia Tonon, consigliera di Venezia è tua, boccia inesorabilmente la proposta del Recovery found per il nuovo stadio, registrando l'impossibilità di crearlo prima di dieci anni ed evidenziando la necessità di aggiornare quanto prima l'attuale campo sportivo. «Oltre che vicepresidente della commissione sport sono anche vicepresidente del club Alta marea, penso che il Penzo, un gioiello, un orgoglio cittadino, vada restaurato. Lo stadio va valorizzato, chiaro che quello nuovo è un desiderio di tutti, ma è impossibile agganciarlo al Recovery, non rientra nei parametri, è solo una perdita di tempo pensarlo». Addio, quindi al sogno? «No, l'idea è bellissima, magari con un palasport arena da potersi usare anche negli spettacoli, con un centro natatorio di primo livello, ma non è nel programma dei prossimi dieci anni. In questo futuro non si può pensare e non per una questione economica, ma di consumo di suolo, cementificazione, sostenibilità». Così la palla continuerà a girare al Penzo? «Per forza. Finché non sarà realizzabile una cosa del genere, è giusto pensare a rendere comodo lo stadio veneziano dal punto di vista di sicurezza, comfort, agibilità e trasporti». Partiamo dalla sicurezza. «Il decreto salvastadi fornisce una corsia preferenziale per restaurare gli stadi senza dover necessariamente passare per la Soprintendenza. Per i tifosi è vantaggioso, si potrebbe ampliare senza i tubi innocenti, che non sono né sicuri, né belli, ma con moduli prefabbricati con cui è stato restaurato lo stadio del Frosinone, che sono carini, economici, facilmente reperibili e rapidamente realizzabili». Sul capitolo comfort? «È indispensabile un ripensamento, in tribuna non batte il sole, nelle curve e nei distinti si inizia ad avere freddo già da ottobre, senza dire nulla sui bagni, che sono oltre i limiti». La nota più dolente sono i trasporti. «Sì, si deve collegarlo in modo rapido ed efficiente, non solo con un pontiletto a San Giuliano. Si deve pensare a Fusina, Tronchetto e Punta Sabbioni con motonavi continue». È un'operazione nostalgia? «No, va valorizzato da due punti di vista: strategico e turistico. La sua posizione permetterebbe una valorizzazione dell'area, trovandosi a pochi passi dalla Biennale, si potrebbe sfruttare un turismo sportivo-culturale». Altre idee? «Il museo. Perché non incentivare l'iconografia del Venezia? Sono convinta che potrebbe attrarre interesse. Anche perché qui vengono famiglie a vedere le partite, ma anche a farsi la foto in un contesto in mezzo all'acqua che è unico. Diciamo che il tifoso medio che arriva al Penzo non è certamente lo stereotipo dell'hooligan. E poi, va considerato anche il fatto che con gli stranieri che vengono a giocare qui, la suggestione della laguna è importante. Mi auguro che ci siano aperture nel senso dela valorizzazione del Penzo anche da altri consiglieri».

