LA PROPOSTA«Probabilmente Giacomo Casanova e Venezia nel Settecento, già si rifornivano di scarpe da queste parti, nella Riviera del Brenta, da sempre prezioso distretto per le calzature!». Red Canzian sposa i calzaturieri del Brenta per sostenere il progetto Casanova Opera Pop dedicato al celebre letterato e libertino. Il musicista trevigiano, colonna portante dei Pooh, ha voluto basare la sua opera contemporanea - che andrà in scena a...