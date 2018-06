CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROPOSTAIn sella alla scoperta del mondo. Oggi il cicloturismo, ovvero visitare il nostro territorio ricco di natura e di storia in bicicletta, è un fenomeno sempre più diffuso. Non serve essere molto allenati o campioni delle due ruote, con buon senso e un po' di attenzione, questo viaggiare ecologico diventa facilmente alla portata delle famiglie permettendo a tutti di scoprire luoghi nascosti spesso suggestivi. Pertanto anche nel Nordest e in particolare nel Veneto, sono sempre più numerosi gli itinerari ciclabili che attraversano...