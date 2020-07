LA PROPOSTA

Hakuna Matata... senza pensieri, come nel film Il Re Leone, così si chiama l'originale spazio pic-nic del Perché, a Roncade (Tv). La nuova area è suddivisa in piccole isole, ciascuna delle quali dotata di tavoli, panche e ombrelloni bianchi. Isole dove ogni gruppo familiare o di amici può disporre di ampio spazio per poter gustare le prelibatezze della cucina e della pizzeria del Perché. L'area è stata allestita nel parco del locale, all'ombra della grande volta che griglia i tramonti (espressione coniata dal poeta Gigi Cerantola), originale opera in metallo bianco pensata dall'architetto Toti Semerano e premiata - insieme al progetto del Perché - alla Triennale di Architettura di Milano. La nuova area pic-nic, che sorge nel parco del Perché ed è contigua allo spazio giochi del ristorante, permetterà di poter consumare in piena libertà e in mezzo al verde i piatti da asporto appena acquistati nel locale, per vivere in modo nuovo l'esperienza di un pranzo all'aria aperta e a metri zero. Ovvero appena fuori dal locale. Hakuna Matata è un'opportunità che durerà tutta l'estate, una risposta creata sulle ali della fantasia alla nuova domanda di spazi all'aperto, opportunamente distanziati e accompagnati da un servizio innovativo. Esigenza che si è imposta nella fase di riapertura dei locali all'indomani del post-emergenza Covid-19. Per i bambini, poi, Hakuna Matata sarà un modo coinvolgente di coniugare il pic-nic con il gioco, in tutta sicurezza e in mezzo al verde. Da venerdì è poi aperto anche il grande terrazzo sotto la volta, dove sarà possibile cenare, mangiare la pizza o più semplicemente prendere un drink.

