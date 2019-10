La Procuratoria: «Basilica asciutta il sistema funziona»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SAN MARCOVENEZIA Per la prima volta dopo anni, se non decenni, in estate il nartece della Basilica di San Marco ha avuto pochissimi episodi di infiltrazione e nessuno di allagamento dovuti all'acqua alta. Proprio per questo è stato possibile effettuare gli importanti lavori di restauro ai basamenti delle colonne che con l'acqua alta di un anno fa avevano subito un'accelerazione nel degrado.Ad affermarlo è la Procuratoria di San Marco, che ha colto l'occasione per fare un primo bilancio dopo l'installazione del sistema di pompe e valvole per...