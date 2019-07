La prima volta di Cornelius «Lavoro solo con le donne»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTA«Volevo creare personaggi che avessero carne e sangue, che fossero audaci e intelligenti e potessero fisicamente prendere la scena». La drammaturga australiana Patricia Cornelius illustra così un percorso di ricerca dedicato al destino violento di mondi emarginati. Assieme alla regista Susie Dee, con cui lavora da 30 anni, arriva per la prima volta in Italia ospite della Biennale Teatro in corso in questi giorni a Venezia con gli spettacoli Shit e Love, in programma domani e lunedì 29 luglio all'Arsenale (www.labiennale.org)....