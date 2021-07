Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PRIMAUn teatro è un teatro è un teatro è un teatro. Con un titolo come questo, è facile intuire come il protagonista in scena non sia l'umano, ma il teatro in sé nel nuovo lavoro orchestrato da Filippo Andreatta - regista di Rovereto, formatosi come architetto tra Milano e Venezia - che sarà presentato in prima mondiale alla Biennale Teatro il 5 luglio (www.labiennale.org). Nel nuovo lavoro della compagnia OHT il palcoscenico si...