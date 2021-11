Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PRIMADamiano Michieletto, veneziano doc e regista di punta e pluripremiato per quanto riguarda la lirica e la prosa, approda al cinema con un film-opera che sarà presentato il prossimo 26 novembre con repliche il 27, 28 e 29 al 39º Torino Film Festival. Il titolo scelto è Gianni Schicchi, terzo degli atti unici che insieme al Tabarro e Suor Angelica costituiscono il Trittico che Giacomo Puccini compose per il Metropolitan di New York...