LA STORIAL'eccezione conferma la regola. La prima baruffa chiozzotta ufficialmente documentata e trascritta in latino risale a ben 729 anni or sono. Una vicenda di lite tra dirimpettai che risale, quindi, alla notte dei tempi. Protagonisti Pietro di Chioggia e un altro Pietro d'origine forestiera, definito pollanus. Termine di derivazione francese col quale venivano indicati i meticci in modo dispregiativo. I due finirono davanti al giudice per tentato omicidio. Al culmine di un alterco, l'uomo d'origine forestiera scagliò un acuminato...