La presidente del Senato ospite al gala del Ducale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SICUREZZAVENEZIA Una riunione del Cosp (Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica) ieri sera per le misure di sicurezza del Redentore da adottare stasera.Ospite d'onore al gala di Palazzo Ducale la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati. Per il suo arrivo sarà rafforzato il dispositivo di sicurezza e la bonifica delle aree interessate dall'evento.Glamour al Ducale e nei palazzi che guardano al Bacino, barche immobili e nasi all'insù alle 23.30 per l'inizio dello spettacolo pirotecnico che colorerà lo specchio...