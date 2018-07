CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PRESENTAZIONESono due le minacce che Barbera lancia quando inizia a spiegare la sua Mostra 2018: ripetere la presentazione film per film di tutto il programma della Mostra come l'anno scorso (fatto), e la durata dei film, tutti tra le due ore e mezza e le tre. Forse per questo la conferenza stampa, a mo' di allenamento, è durata come una partita di calcio, supplementari e rigori compresi: «Sarà una Mostra ricca. E anche curiosa, perché molti film sono di genere pur nella loro autorialità», dice subito. Ma così ricca era difficile da...