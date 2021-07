Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PRESENTAZIONESi direbbe che la Mostra di Venezia riscopra l'America o forse più giusto giurare il contrario, perché poi ormai a questi grandi festival la forza mediatica e il consenso del pubblico si poggia, se non esclusivamente almeno in parte considerevole, sulla presenza delle star, perlopiù americane, quelle che l'anno scorso erano assenti per i noti motivi pandemici e che per l'edizione che andrà a iniziare l'1 settembre,...