LA PRESENTAZIONEPer il calendario cinese quello da poco iniziato è l'anno del Cane. Per Volkswagen, invece, è l'anno del Suv brand day celebrato a Pechino un mese prima dell'apertura del locale Salone dell'Auto (25 aprile-4 maggio).La scelta della capitale per presentare in anteprima mondiale la nuova Touareg è coerente con il fatto che, se a dominare la scena mondiale dell'auto sono oggi le vetture a ruote alte, a condurre la danza sono proprio i consumatori cinesi. E Wolfsburg non può restare indifferente ai segnali che giungono dal più...