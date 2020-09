LA PRESENTAZIONE

Emozione, intimità, racconto. Riparte da qui dal chiuso di uno studio senza palco, senza pubblico, senza il doping da grande evento la nuova edizione di X-Factor, il talent di Sky in onda da domani alle 21.15 su Sky Uno, in streaming su NOW TV e il venerdì in prima serata su TV8. Una piccola rivoluzione intimista resa necessaria da due urgenze: recuperare in termini di ascolto, dopo i risultati deludenti della precedente edizione («Aveva rotto il rapporto col pubblico e non ci aveva soddisfatto», ha ammesso il vice presidente della programmazione Sky Nicola Maccanico), e adattarsi alle regole imposte dall'emergenza sanitaria. Cambia dunque, parzialmente, la struttura: le tre puntate di Auditions (da giovedì fino al 1 ottobre) e i due Bootcamp (8 e 15 ottobre) si svolgeranno nello studio romano di Cinecittà, in un ambiente senza palco, mentre la sfida vera e propria, quella fra i 12 concorrenti finali, si svolgerà a Milano, nell'area dell'ex Expo «per continuità con le edizioni precedenti».

LA GESTIONE

Niente pubblico, almeno per tutte le prime fasi, anche se la curatrice del programma, Eliana Guerra, apre la porta alla possibilità che i live possano farsi «con un pubblico», distanziato ma in sede. Cruciale, durante le finali in diretta, la gestione dell'eventuale positività dei partecipanti: «La produzione lavora in gruppi isolati. Se dovessero esserci positivi in un nucleo, si allontanerà il positivo, isolando e controllando i suoi colleghi. X-Factor - scommette Maccanico - arriverà alla fine». Sul banco dei giudici quest'anno due volti nuovi, lo streamer Hell Raton, direttamente dall'affollata scena rap italiana, e Emma, veterana dell'altro talent, quello di casa De Filippi: «Amici? Non vedo grandi differenze ha detto la cantante, sbocciata proprio nel talent rivale perché sono entrambi programmi che credono nei giovani. Sono io che sono diversa. Sono cresciuta, mi sono evoluta». Il suo contributo, oltre a quello di genere («Noi donne dobbiamo farci sentire, il sessismo è ancora diffuso in tanti ambienti») sarà dato, dice, dalla sua capacita di ascolto: «Non cercherò il talento. Il talento non va cercato, si palesa. Perché partecipo? Perché qua si fa musica, non si fa tv».

Giudice di X-Factor fino al 2018, quando se ne andò sbattendo la porta, Agnelli giura di essere tornato per un buon motivo: «Perché quello di quest'anno è un progetto che mette la musica in primo piano, in un momento in cui la musica è ferma. Rispetto al passato ci sono più autori. L'obiettivo non sarà quello di formare la nuova pop star a tutti i costi, un'operazione ormai sterile. L'obiettivo sarà parlare di musica». Via libera dunque alla più larga varietà di generi «Ma il rap e la trap hanno ancora una grande importanza», precisa Guerra e a concorrenti più maturi dal punto di vista autoriale. Dei 40.000 che si sono messi in gioco nelle selezioni iniziali, evase dagli autori per la maggior parte in remoto, in tanti si sono presentati con brani propri. «Ne contiamo un 70, 80% in più racconta Guerra a testimoniare la voglia che hanno i giovani di raccontarsi dopo il lockdown».

GLI INEDITI

Per Mika, tornato al talent dopo cinque anni sabbatici, «quest'anno il vero shock arriverà dagli inediti e dalle storie dei concorrenti, spesso imperfette e ruvide. Sarà più un contest, cioè una gara tra pari, che un talent». A condurre il programma il sempiterno Alessandro Cattelan, che si dice «profondamente cambiato» dall'esperienza del lockdown: «Avendo iniziato da giovane non avevo mai fatto il salto da gioco a professione. Mi consideravo l'unico beneficiario di ciò che facevo, ma non è così: per la gente contiamo qualcosa».

L'ADDIO

Sulla possibilità di lasciare il programma, tante volte ventilata e mai realizzata, Cattlean ancora una volta nicchia: «Ne ho fatte tante, questa è l'edizione numero dieci. Fa cifra tonda. Ma a X-Factor sono affezionato, è difficile lasciarlo. Mi ha dato tanto. Credo sia troppo presto per parlare di un addio».

Ilaria Ravarino

