Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PRESENTAZIONEDopo due anni il Salone del Libro di Torino torna in presenza. Non in forma ridotta, come gli stessi organizzatori avevano immaginato in un primo momento a causa del Covid. La 33esima edizione, in programma al Lingotto dal 14 al 18 ottobre, sarà «allargata, ampliata, moltiplicata, extra, con un allestimento e un programma... forse esagerato, pronto per fare gli stessi numeri degli anni passati», annuncia il direttore Nicola...