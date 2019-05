CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La preoccupazione è trasversale: politologi di destra come di sinistra, analisti e intellettuali manifestano non poche preoccupazioni per quanto è accaduto dopo la diffusione, a poche ore dalle elezioni europee, di un video girato durante le vacanze natalizie del 2017 in un lussuoso appartamento di Ibiza. Le immagini mostrano l'ex vicecancelliere austriaco Hans-Christian Sprache che parla con una sedicente nipote di un magnate russo di finanziamenti milionari al Partito della Libertà in cambio di futuri favori. Si capisce che l'incontro era...