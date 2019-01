CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PREMIAZIONEC'è molta Venezia nei verdetti dei Golden Globes che hanno catalizzato il mondo del cinema nel weekend dell'Epifania. Per la Mostra del cinema del Lido una ulteriore conferma di come oggi non solo la kermesse veneziana faccia da battistrada per il successo delle pellicole sul grande schermo, ma allo stesso tempo ci veda giusto.VENEZIA IN PRIMA FILAInsomma la Mostra veneziana sa interpretare i gusti del pubblico e dei critici. Altrimenti non si spiegherebbero le lusinghiere prestazioni di A star is born e di Roma di Alfonso...