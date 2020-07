La precisazione

La posizione dell'Eco

della Stampa

In riferimento all'articolo pubblicato il 25 luglio alla pagina 115 del quotidiano Il Gazzettino, dal titolo L'Agcom blocca i pirati dei giornali, faccio presente che L'Eco della Stampa non può essere definita un pirata dei giornali. Essa svolge lecitamente la sua attività dal 1901 senza mai essere stata accusata illecitamente di pirateria. Due recenti sentenze del 2017 e del 2019 hanno confermato che l'Eco della Stampa può lecitamente svolgere la sua attività di Media Monitoring, utilizzando gli articoli pubblicati su quotidiani e riviste, anche se recanti la clausola di riproduzione riservata, per informare i clienti di ciò che si dice di loro. Con ciò garantendo il diritto alla libertà di informazione e alla libertà di essere informati. Queste due sentenze sono passate in giudicato nei confronti di molti Editori e il loro contenuto è stato recentemente confermato dal Tribunale di Milano con l'ordinanza del 10 luglio 2020.

Paola Frugiuele

Legale rappresentante L'Eco della Stampa

----------------------------------------Risponde la Redazione

Non è preciso sostenere che la sentenza della Corte di appello di Roma del 2019 ha ritenuto lecita l'utilizzazione per fini di rassegna stampa degli articoli a riproduzione riservata: la sentenza in realtà, nel respingere l'appello degli editori, ha affermato che la causa non aveva ad oggetto articoli a riproduzione riservata, confermando incidentalmente che - come già deciso dalla Cassazione nel 2006 - gli articoli riservati non possono essere utilizzati. Il Tribunale di Milano, invece, in sede cautelare, si è limitato a respingere l'istanza degli editori per una ragione processuale, sostenendo che la pendenza del ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma rende quest'ultima il giudice competente per il cautelare. Quanto al termine pirata utilizzato nel titolo, vale la pena di ricordare che l'Eco della Stampa ha in corso un contenzioso promosso da importanti editori che lamentano la violazione della loro proprietà intellettuale, pendente in Cassazione, ed è stata fatta oggetto di due delibere Agcom del 2020 per violazione di proprietà intellettuale di altri editori (tra cui Il Sole 24 Ore, Libero, Italia Oggi, Avvenire, Corriere dello Sport), la prima delle quali non è stata sospesa né dal Tar né dal Consiglio di Stato.

