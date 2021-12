LA POLITICA

VENEZIA «Mi sono confrontato telefonicamente con i due candidati, che mi hanno fermamente confermato la loro appartenenza a Forza Italia, partito al quale sono iscritti e che li ha fatti eleggere grazie a tanti nostri amministratori locali». Il coordinatore metropolitano di Forza Italia, Michele Celeghin, tiene a mettere le cose in chiaro dopo le dichiarazioni del vicesindaco leghista, Andrea Tomaello, alla luce dei risultati del neo eletto Consiglio metropolitano che ha chiamato alle urne sindaci e consiglieri dei 44 Comuni del territorio. Vicesindaco che a ventiquattr'ore dal voto tradizionalmente ponderato, sulla base cioè della popolosità del Comune rappresentato aveva sottolineato come gli esponenti di Forza Italia, Massimo Calzavara (consigliere comunale a Pianiga) e Alberto Canciani (consigliere comunale a Concordia Sagittaria), entrambi eletti, avessero beneficiato di qualche voto anche da parte dei colleghi del partito nazionale del sindaco Brugnaro. Segno lampante, stando alle parole di Tomaello, che tutti e due potrebbero fare presto il loro ingresso in Coraggio Italia, lasciando di fatto Forza Italia sprovvisto di rappresentanza in Consiglio metropolitano.

L'ANALISI

«Calzavara e Canciani hanno fatto un ottimo lavoro anche in questa campagna elettorale marca Celeghin, smentendo quanto espresso dal vicesindaco Rispetto Tomaello, ma forse dovrebbe fare una riflessione sul fatto che due candidati su tre di Forza Italia siano stati eletti. Oltretutto con un così gran numero di voti. Penso abbiano ottenuto delle preferenze anche da parte di amministratori della Lega, ma non per questo sono attribuibili in rappresentanza del Carroccio». E aggiunge: «Ritengo sia utile evitare polemiche, c'è molto da fare e il sindaco Brugnaro ha già le idee chiare su come operare nel territorio dei 44 Comuni grazie al lavoro del Consiglio metropolitano, che ha spesso travalicato logiche di appartenenza a maggioranza e minoranza, mettendo al centro il cittadino. Sono certo che Calzavara e Canciani rappresenteranno al meglio le istanze del territorio. Sempre sotto la bandiera di Forza Italia».

M.Gas.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA