La politica estera statunitense che è entrata in conflitto con il rinnovato espansionismo russo e sta sparigliando i vecchi assetti mondiali, le tensioni in Medioriente e Nord Africa, la Brexit che si avvicina, l'Europa che ha in discussione sia il nuovo bilancio comunitario sia le proposte di riforma della governance: a noi italiani, impegnati altrimenti, sembrano questioni lontane e irrilevanti, mentre in realtà decidono i futuri assetti geopolitici, e gli equilibri e responsabilità che ne derivano. Per capirlo sarebbe sufficiente...