Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

La politica è un virus per il quale non esiste cura, né vaccino. Ha attaccato irrimediabilmente i politici del passato, che pure avevano una modesta esposizione internazionale. Figuriamoci chi ha avuto modo come capo di due governi di interloquire con i Grandi della Terra. Giuseppe Conte, perciò, difficilmente tornerà all'insegnamento universitario se questo fine settimana non ci sarà la difficilissima ricomposizione con Beppe Grillo. Ai...