LA POLEMICA VENEZIA «Vogliono i soldi? Se li prendano anche tutti. Ma non

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAVENEZIA «Vogliono i soldi? Se li prendano anche tutti. Ma non ci possono umiliare davanti a tutto il Paese».A Gaetano Bregantin, presidente dell'Associazione agonistica, che rappresenta tutti gli equipaggi dei gondolini, l'ennesima polemica sulle differenze di premi tra le varie categorie della Regata Storica proprio non va giù. Questa storia viene fuori con una certa puntualità quando mancano pochi giorni all'appuntamento in canal Grande e, a dire il vero, tanti anni fa erano stati gli stessi uomini a lamentare premi troppo...