VENEZIA Scoppia la polemica politica sull'uso degli spazi dell'M9 a Mestre. A sollevarla è Raffaele Speranzon che in comunicato diffuso a titolo di dirigente nazionale di Fratelli d'Italia, attacca frontalmente il neo presidente della Fondazione Venezia, nonché amministratore unico del distretto, Michele Bugliesi. In sostanza, l'accusa è di non essere imparziale nella concessione degli spazi del complesso ai candidati e ai partiti che si presenteranno alle prossime elezioni comunali. Speranzon lamenta favoritismi nei confronti del centrosinistra che oggi, alle 11, nel chiostro organizza la kermesse di avvio della campagna elettorale del suo candidato sindaco, il sottosegretario Pier Paolo Baretta, che sarà presente con tutti gli esponenti dei partiti e delle liste civiche che lo sostengono per la corsa a Ca' Farsetti.

«Giravolta politica sulla concessione degli spazi in M9: tre indizi fanno una prova», scrive Speranzon ricordando che «sei mesi fa, lo scorso gennaio, la direzione di M9 rifiutò la presentazione del libro di Nicola Porro Le tasse invisibili, organizzato da me e dall'associazione Nazione Futura, perché considerato giornalista troppo schierato politicamente. Scelta contraddittoria con l'uso fatto in passato dall'M9».

A onor di verità all'epoca non c'era Bugliesi che, invece, in quelle settimane si giocava, lui, la candidatura, a sindaco per il centrosinistra, poi naufragata per il mancato sostegno dell'area verde-progressista. «Bugliesi è uno dei promotori nazionali di Azione, il partito di Carlo Calenda», punta il dito Speranzon, rilevando che mentre la presentazione del libro di Porro fu respinta, quella recente del volume dell'ex ministro, oggi eurodeputato, è invece stata ammessa. L'esponente di Fratelli d'Italia non lo nomina, ma ricorda anche che il curatore di M9 ha scritto il programma della coalizione ed è candidato a consigliere comunale per il Pd (il riferimento è a Giuseppe Saccà, ndr).

Due pesi e due mesi, secondo l'esponente della destra, a cui non va proprio giù che oggi Baretta e i suoi sostenitori tengano la loro convention nel chiostro. «Improvvisamente aggiunge nel comunicato a campagna già iniziata, l'altro ieri M9 comunica che è possibile per le coalizioni affittare il chiostro, 150 posti, a 1.300 euro più Iva, con almeno 3 giorni di anticipo. Buone nuove? Magari... Se non fosse che, casualmente, il primo giorno utile è sabato (oggi, ndr) e casualmente dopo pochi minuti ecco il lancio di agenzia del candidato sottosegretario che avvierà la campagna proprio dal chiostro. Un tempismo perfetto!». La pol«mica si infiamma e si allarga. Questo è uno scivolone. Grave. E scommetto che il neo presidente, appena arrivato, non sarà stato informato e avvierà le necessarie verifiche visto che è dirigente di un partito, quello di Calenda, che ha come cavallo di battaglia il superamento delle logiche di schieramento», ironizza Speranzon. Che conclude rifilando una stilettata: «Solo la sala conferenze è aperta, perché il museo, che racconta il Novecento, è ancora drammaticamente chiuso, mentre noi chiediamo a gran voce la sua riapertura». Dal canto suo il presidente Bugliesi, si riserva di replicare oggi.

