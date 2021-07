Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA POLEMICAVENEZIA Ritardi e salto di corse ai mezzi Actv? Per l'assessore alle infrastrutture e trasporti Renato Boraso sono il frutto di comportamenti sgradevoli da parte di una sparuta minoranza di dipendenti che opererebbe in maniera scientifica. Non le manda a dire, Boraso, spiegando il motivo che ha visto saltare alcune corse e il verificarsi di ritardi anche di 15 minuti sulla circolare 4 (ad esempio il 4.2 delle 11.22 che dalla...