LA POLEMICA

VENEZIA Chi voleva leggere il corposo articolo di Petra Reski su Venezia tra post-Covid e pre-elezioni e lo ha potuto fare nella comoda traduzione offerta dal web-magazine Ytali è stato fortunato a togliersi la curiosità e ha potuto trarre le sue conclusioni. Gli altri, quelli arrivati in ritardo spinti dalla curiosità, al link pubblicato sui social troveranno una specie di Oops, la pagina da te cercata non esiste più.

Qualcuno evidentemente da Venezia ha fatto notare la cosa e la Frankfurter Allgemeine Zeitung ha chiesto di togliere l'articolo in quanto l'autrice non avrebbe avuto i diritti di ripubblicazione, che spettano invece al giornale. Così a Ytali e al suo direttore Guido Moltedo è stato chiesto di togliere il testo.

Quanto al fatto che Reski sia candidata per una lista civica (Terra e Acqua 2020) la stessa autrice ha detto un giorno fa che non era un problema, in quanto l'articolo compariva su un quotidiano tedesco e non certo su un giornale locale italiano. La traduzione di Ytali ha però un po' cambiato la situazione, anche se questo potrebbe non essere dipeso dalla volontà dell'autrice.

Il sindaco Luigi Brugnaro, leggendo all'interno del lungo articolo la sezione che lo riguardava, pare sia rimasto amareggiato e sta preparando una lettera alla Faz chiedendone la pubblicazione come diritto di replica a certe affermazioni che il suo staff ha definito offensive, a cominciare da quella della sua presunta assenza durante l'emergenza Covid. A parte un video-selfie in cui, alquanto alticcio, canta il grido di battaglia della sua squadra di basket assieme alla moglie - si legge nella traduzione di Ytali - di lui si è persa ogni traccia: nessuna proposta, nessun piano, non una parola di sostegno né di incoraggiamento.

A questo proposito, Brugnaro avrebbe intenzione di scrivere la lettera rifacendosi a quella ricevuta tre giorni fa dal Capo dello Stato Sergio Mattarella e dal Presidente federale di Germania Frank-Walter Steinmeier. Una lettera che sembra di ringraziamenti alle città tedesche e italiane (tra cui Venezia) che si sono trovate a combattere l'emergenza, spesso cooperando tra loro.

«Le città e i Comuni in Italia e in Germania hanno riorganizzato il lavoro in pochi giorni e sviluppato soluzioni per aiutare le persone durante la crisi. Con il vostro grande impegno, spesso di carattere fortemente personale, rappresentate da sempre anche al di là di questa crisi un'Europa autentica e reale che supera i confini nazionali». (m.f.)

