LA POLEMICASul declassamento del Teatro Stabile del Veneto scoppia la bufera politica. «Concordiamo con l'assessore Cristiano Corazzari sulla gravità del declassamento del Teatro Stabile. Forse, però, un po' di pudore da parte sua non guasterebbe, visto l'interesse reale che la sua Giunta continua a mostrare per una sua creatura': solo quest'anno, infatti, a bilancio regionale ci sono 110mila euro in meno, che si aggiungono ai 70mila tolti nel 2016. Ovvero 180mila in un triennio». Queste le parole del Capogruppo del Partito Democratico in...