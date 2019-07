LA POLEMICA È scoppiato: prima sotto forma di interrogazione, poi come denuncia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAÈ scoppiato: prima sotto forma di interrogazione, poi come denuncia di scandalo, e ancora come proposta da analizzare e da studiare. Il nudi o vestiti sì o no sta dilagando come interrogativo in ogni trasmissione televisiva dedicata alla cronaca del nostro sociale, da colonne di quotidiani, da pagine dotte o solo scandalistiche in cui figurano immagini di donne più svestite che vestite, e di uomini imprigionati sotto completi giacca, camicia e pantalone dietro scrivanie invano popolate da ventilatori per calmare i quaranta gradi...