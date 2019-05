La poesia di un bimbo alla scoperta del mondo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La poesia dello sguardo di un bambino alla scoperta del mondo, in un candido paesaggio immerso nella neve. Due giovani autori, il francese Damien Manivel e il giapponese Kohei Igarashi, al loro primo lavoro insieme, si misurano con coraggio in quest'avventura minimale e allo stesso tempo affascinante, tra l'essenzialità di Chaplin e una messa in scena precisa e anticonvenzionale, priva di dialoghi, di drammi o grandi azioni, ma ricca di meraviglia e stupore. Presentato alla Mostra del cinema di Venezia in Orizzonti, Takara scruta con...