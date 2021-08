Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PELLICOLAImmaginiamoci un giovane regista di origini trevigiane, che si sposta per studio e poi per residenza a Praga, e che un giorno decide di girare un film in Bosnia su tre fratelli, pastori adolescenti che vivono tra i monti, temporaneamente senza padre, finito in carcere per due anni al suo rientro dalla Siria, dov'era andato a combattere a fianco dell'Isis, lasciando così i ragazzi crescere e trovare la loro strada da soli: finiamo...