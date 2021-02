La paura prepara ai pericoli e ne riduce l'impatto sulla nostra vita. Funziona male sia quando è troppa, perché la sprechiamo preoccupandoci di pericoli modesti, sia quando è troppo poca, perché non ci allarma a fronte di pericoli latenti ma potenzialmente assai dannosi. Come stabilire se una paura è in eccesso o in difetto? Impossibile rispondere in assenza di una misura oggettiva dell'entità del pericolo. Ecco un modo di rispondere: quale è il costo annuale di un'assicurazione contro i danni di un incidente automobilistico o domestico? La compagnia assicuratrice sa quanto spesso capita quel tipo di incidenti. Il prezzo dell'assicurazione rivela la dimensione del pericolo e la paura dovrebbe essere calibrata. Spesso però non lo è. Gli errori non sono casuali. Sistematicamente c'è troppa poca paura sia dei guai a cui abbiamo fatto il callo (per esempio: droghe e incidenti sulle strade) sia dei cambiamenti che sembrano non toccarci (per esempio: il riscaldamento terrestre). Il timore che l'Islam spinga alla violenza è difficile da analizzare se non confrontando opinioni diverse, come fa correttamente il sondaggio pubblicato dal Gazzettino. Quanta paura è giusto avere nei confronti di un sistema di credenze, per esempio una religione, condiviso e sbandierato da chi compie alcuni degli atti terroristici? Difficile stabilirlo perché il terrorismo non ha motivazioni esclusivamente religiose. In teoria potremmo confrontare gli atteggiamenti degli abitanti in paesi differenti, per esempio in Italia, in Francia e in Germania. E tuttavia le opinioni in questi paesi sono a loro volta influenzate da fattori variegati ed è difficile isolare dal contesto uno stato d'animo come la paura. Un po' come confrontare ciliegie, pomi, fragole, per restare sul banale. Si tratta sempre di frutta, ma la categoria contiene al suo interno entità troppo diverse. Se ci rifacciamo al senso comune, abbiamo una grande suddivisione tra chi professa una religione e chi no (più di un miliardo di persone al mondo secondo stime approssimative). In realtà anche i non credenti hanno le loro credenze ma queste non si accompagnano a pratiche, tipo andare a cerimonie religiose o pregare (questo per la verità è dubbio). Sta di fatto che la stragrande maggioranza delle persone credenti non è violenta e sa di non esserlo. Di conseguenza non pensa neppure che la sua religione spinga alla violenza. Nei confronti delle altre religioni, invece, il timore dipende da quanto una persona condivide le valutazioni altrui, per esempio quelle della sua comunità o del suo partito politico. Dai dati del sondaggio emergono infatti correlazioni evidenti e stabili nel tempo. Ma, ancora una volta, abbiamo credenze messe a confronto con altre credenze, e non opinioni rispetto a dati oggettivi.

