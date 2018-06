CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PASSIONEIl loro ritrovo è la sala condominiale di una palazzina nella terraferma veneziana. In tv c'è la diretta di un match dei Mondiali ma loro sono lì, maglietta arancione d'ordinanza, a giocare un'altra partita. L'aria condizionata non c'è ma non è un problema: non si suda perché l'unica parte del corpo sollecitata, a ben vedere, è la falange del dito indice. No' xe un zogo, è la scritta ricamata sulle maglie dell'Old Subbuteo club di Mestre, ma non è nemmeno uno sport, almeno per loro scelta. Assieme a loro, patiti del calcio...