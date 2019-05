CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PASSEGGIATAL'accoglienza è stata cinematografica. Un po' camminando e un po' zampettando sul ghiaino il presidente Paolo Baratta è spuntato dalla nebbia. Una coltre abbastanza fissa, caigo vero e proprio per presentare la 58. edizione della Biennale d'arte, un grande appuntamento che - ha rivelato lo stesso presidente - ha un costo che si aggira sui 13-14 milioni di euro in linea con le edizioni passate. Un effetto scenico da... mostra del cinema, complice l'installazione Thinking Head dell'artista trevigiana Lara Favaretto che in realtà...