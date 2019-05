CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PARTNERSHIPORBETELLO Non poteva scegliere contesto migliore del Giro d'Italia il marchio Toyota per accendere ancora una volta i riflettori sul processo di cambiamento che lo vede impegnato in prima linea nella ricerca e nello sviluppo di motorizzazioni sempre più ecosostenibili. Da quest'anno, infatti, la Corsa Rosa marcia su auto ibride. La partnership fondata su un accordo biennale tra Toyota ed RCS, porta sulle strade del Giro la nuova Rav4 e la Corolla Touring Sport, due vetture ibride che, per quelle che sono ovviamente le loro...