CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La paranza dei bambini è tratto da un romanzo di Roberto Saviano ed è molto bello. È uno dei pochi film che quest'anno meritano di essere in Concorso alla Berlinale, mai così in basso come opere proposte. Si svolge a Napoli ed è la storia di 6 ragazzini che si organizzano per controllare il territorio, in uno dei quartieri più compromessi dalla camorra, fare soldi e godersi la vita, che fino ad ora, nonostante la giovane età, non ha concesso loro nulla e non promette nemmeno di darlo in seguito.Se all'apparenza potrebbe perfino far...