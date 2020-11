La pandemia ha sicuramente influito sull'umore degli italiani. Prevale il senso di responsabilità. C'è particolarmente bisogno di certezze. Di sicurezza. Di cose che rispettano l'ambiente e la salute delle persone e, soprattutto, abbiano una durata garantita nel tempo e mantengano il loro valore. Quale scelta migliore di una vettura elettrificata? Tutti infatti hanno intuito l'estrema necessità di tagliare le emissioni. Le manovre verso la svolta energetica sono iniziate da tempo e nell'ultimo periodo hanno avuto una notevole accelerazione. L'Italia, come spesso avviene, trova sempre le risorse per dare un colpo di reni. E, nell'anno del Covid che ha fortemente penalizzato il mercato, ha visto impennare la domanda delle auto a recupero di energia. Vetture che hanno quadruplicato i clienti avvicinandosi negli ultimi mesi ad un terzo delle consegne totali, più o meno quanto le versioni benzina e diesel che nel secolo scorso hanno dominato la scena.

L'ultimo esempio di come l'Italia si muove rapidamente è di soli pochi giorni: Fca e Engie Eps hanno annunciato la creazione di una joint venture a livello europeo. Il fine è entrare nella nuova era con soluzioni e servizi innovativi pensati per consentire a tutti di accedere alla mobilità elettrica in maniera semplice e conveniente. Per analizzare cosa significa questo passo per Fca e lo scenario in cui andrà ad inserirsi ne parliamo con Pietro Gorlier, che da due anni è responsabile di Fiat Chrysler Automobiles in Emea, dopo aver ricoperto gli incarichi più strategici in Fca e nelle varie realtà del Gruppo per il quale lavora dal 1989. Iveco, Magneti Marelli, Cnh, solo per citarne alcune.

Molto stimato e riservato, il manager torinese ha l'onore-onere di guidare a livello mondiale anche la Mopar. Non un'entità a caso, la divisione ricambi e accessori. La cassaforte del gruppo che consente di entrare direttamente nel cuore dei discendenti dei cow boy che lo considerano uno di loro. Il torinese di Detroit, che ama fare più che parlare, è un vero uomo squadra visto l'entusiasmo con cui ne parlano i collaboratori.

Dottor Gorlier, dalla sua posizione privilegiata, ci dà la visione sull'automotive in questo periodo difficile? A che punto siamo?

«È una fase complessa per tutti, abbiamo dovuto affrontare molte emergenze e rivedere i processi. C'è stata la conferma di quanto importate sia la liquidità per far navigare aziende tanto grandi in acque agitate. La strada maestra, però, è tracciata. Anzi, gli ultimi eventi hanno dato al mercato un ulteriore determinazione».

Ci spieghi meglio?

«L'industria dell'auto lavora su cicli lunghi, decisioni meditate. E, per quanto il covid sia un evento epocale, non può spostare le certezze. Il mondo ha deciso da tempo che è arrivato il momento della svolta energetica. La società è diventata sempre più cosciente dei problemi ambientali e l'auto segue l'evoluzione della domanda, i desideri dei clienti».

Una scelta che non consente esitazioni? Nessun ripensamento?

«Non credo. Non mi pare. Anzi, l'Unione Europea, che vuole indubbiamente essere leader in questo cambiamento, parla addirittura di velocizzare l'iter, di rendere le griglie di emissioni ancora più stringenti nel futuro prossimo».

E i costruttori cosa fanno? Sono in grado di seguire la mutazione?

«Sì, come sempre accettano le sfide. Mettono in campo le loro tecnologie e gli ingenti investimenti per seguire il progresso. Da anni lavoriamo su questo tema e credo che il cambiamento non faccia paura. E poi penso che sia un atteggiamento condivisibile: tutti quanti dobbiamo preoccuparci del futuro del pianeta e della sostenibilità dell'habitat in cui viviamo. Abbandonare gradualmente l'energia fossile per le fonti rinnovabili, è una scelta obbligata e, ora, abbiamo le conoscenze per farlo».

Quindi l'elettrificazione è un traguardo raggiunto? Si tratta solo di vendere le nuove vetture.

«Niente affatto. Ho detto che l'auto elettrica è già matura, ma l'hanno realizzata giganti che si occupano della materia da più di un secolo. E poi, risolto man mano il problema dei costi e dell'autonomia, è evidente che le vetture a batteria hanno un potenziale evolutivo molto più promettente. Prendete la nostra Nuova 500. È solo elettrica, ma è il modello che in oltre 60 anni offre le prestazioni migliori: potenza più elevata e picco di coppia immediatamente disponibile, oltre chiaramente a poter vantare zero emissioni e zero rumore. Guidarla è un piacere, un'esperienza totalmente inedita con la quale si ha immediato feeling».

Sembra un mondo ideale. Ci sarà pure qualche problema da risolvere? Molti clienti si lamentano della difficoltà di utilizzo anche adesso che l'autonomia sta aumentando in modo esponenziale.

«Certo. Giusto. Gli automobilisti hanno ragione. A cosa serve avere un eccellente veicolo, se poi si ha l'ansia di utilizzarlo? È su questo aspetto che adesso bisogna lavorare. Un campo dove non c'erano esperti del settore e che si è mosso con una certa lentezza rispetto alle case automobilistiche molto reattive».

Messa così non è una tematica da poco? Chi può dare un contributo per velocizzare i tempi?

«Il business è di rilievo e non fa fatica ad attirare start up. Ma, cosa ancora più importante per noi, è la soddisfazione dei nostri clienti. C'è un crescente interesse verso i problemi ecologici e la gente apprezza molto i vantaggi che si hanno con un'auto green. Il Mild Hybrid che abbiamo introdotto è particolarmente richiesto perché permette un approccio immediato e funzionale per coloro che devono fare maggiore attenzione all'equazione costo-utilizzo rispetto a vetture tecnologicamente più elevate. Ma abbiamo segnali di grande attenzione da parte dei nostri clienti per le vetture ibride plug-in e il full-electric».

Ci aiuta a quantificare il movimento di denaro che può attirare il comparto della distribuzione di energia per la mobilità?

«Parliamo del nostro mercato, dell'Europa. Attualmente ci sono 270 mila punti di rifornimento pubblici che dovrebbero arrivare a un milione e mezzo nel 2025. In quell'anno, i punti totali, compresi i privati, arriveranno a 9 milioni che saliranno a 24 nel 2030. Solo per questo aspetto è stata calcolata una cifra superiore a 17 miliardi di euro. Poi c'è il costo dell'energia, un altro affare da almeno 60 miliardi».

Chi se ne occuperà?

«Diversi soggetti. Le aziende di energia faranno la loro parte, ma sono convinto che anche i costruttori automotive non resteranno a guardare. Da tempo, infatti, sono molto attenti alle esigenze dei consumatori e si preoccupano che il servizio sia soddisfacente e il prezzo adeguato anche durante il periodo di utilizzo. Al momento ci sono alcune colonnine pubbliche dove l'energia costa il doppio che a casa. Così non può andare».

Come si risolve il problema?

«Nei prossimi anni dobbiamo migliorare il prodotto e far nascere un ecosistema che accompagni la grande diffusione dell'auto elettrica. Più saremo bravi in questo, più rapida sarà la diffusione dei veicoli zero emission».

Voi come vi state organizzando?

«Anche da questo punto di vista vogliamo essere protagonisti, siamo convinti che saremo fra i leader. Abbiamo creato infatti un ente dedicato, e-Mobility e siglato alcune partnership importanti. Pochi giorni fa abbiamo firmato un Memorandum d'Intesa che, all'inizio del 2021, porterà alla nascita di una joint venture insieme ad Engie Eps, il player tecnologico italiano dell'Energy Storage insieme al quale vogliamo essere un'eccellenza nella e-Mobility».

Quali sono gli obiettivi?

«Vogliamo mettere a disposizione dei consumatori una gamma completa di prodotti e soluzioni come infrastrutture di ricarica e pacchetti di energia verde per tutti i clienti di veicoli elettrici. Vogliamo togliere agli automobilisti ogni ansia di ricarica e farli spendere la cifra giusta, in tutto il continente. L'accordo darà vita a un nuovo player tecnologico italiano con accesso a un portafoglio di centinaia di brevetti e know how industriale. Un solido team di progettisti elettrici e di sistemi con una consolidata esperienza automobilistica. La joint venture beneficerà infatti del contributo di entrambe le parti in termini di proprietà intellettuale, di risorse umane e finanziarie, e si concentrerà su soluzioni rivoluzionarie per il mercato europeo dell'e-Mobility».

Ci dice qualcosa delle nuove auto?

«Abbiamo realizzato o già avviato tutti gli investimenti previsti dal piano annunciato due anni fa, nonostante le difficoltà del covid. Tutti gli stabilimenti italiani sono già in grado di produrre veicoli elettrificati, li stiamo riportando a piena occupazione e le nostre vetture a recupero di energia stanno incontrando il consenso del mercato. La Fiat Panda e la 500 adesso sono solo Hybrid e la Nuova 500, disponibile anche in versione 3+1, è esclusivamente elettrica e tutta made in Mirafiori. Da Melfi già escono le Jeep 4xe plug-in, compresa la Compass che abbiamo portato dal Messico. Lo stabilimento di Sevel in Val di Sangro viaggia a pieno regime per la produzione dei commerciali fra i quali ci sarà anche il Ducato elettrico. Ma non è finita qui. Nel 2021 ci saranno ulteriori novità a conferma del nostro impegno sui prodotti green».

Giorgio Ursicino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

