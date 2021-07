Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

La pandemia ha inciso sulla nostra società accentuando alcuni fenomeni strutturali come la disuguaglianza e la povertà. In realtà è da tempo che la povertà era cresciuta senza freni sebbene si siano introdotte politiche di contrasto. Il peggioramento è dovuto ai molti lavori a margine, precari, saltuari, a tempo determinato che il Covid ha letteralmente spazzati via lasciando sul lastrico molta gente, specie donne e giovani. Allo stesso...