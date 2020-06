La pandemia ha colpito la Lombardia e Milano in modo particolarmente feroce. Il virus ha inciso in modo drammatico sulla società lombarda, tempestata, per tanti mesi, di contagiati e di decessi che solo ora stanno lentamente diminuendo. Un dramma che ha trovato la sua epifania in quelle immagini che mostravano la teoria di camion militari che, nella notte, portavano le bare delle vittime alla cremazione. Molte di loro sono scomparse senza il conforto dei propri cari, spesso in case di riposo diventate lager.

Una tragedia che, invece, di richiamare nel Paese comprensione e partecipazione al dolore sopportato in quelle aree, ha innescato, specie nei talk show, ma anche nei commenti da strada, un senso quasi di compiacimento. Da tempo, i lombardi se la sono cercata, si sentivano i migliori, avevano il Pil più alto tra le regioni italiane. Non poteva certo mancare tra la gente la convinzione che l'epidemia si era incattivita in quell'area per i contatti commerciali che aveva sempre intrattenuto con la Cina e non solo, e che il discutibile comportamento di Fontana nell'introdurre la zona rossa in alcuni territori della regione aveva la finalità di non scontentare le migliaia di imprese che in quelle zone operano. Sulla stessa linea l'appello lanciato da Sala Milano non si ferma per scacciare la paura e tornare alla normalità.

In tutto questo quindi aleggiava la solita questione economica: si doveva produrre, non si possono perdere i clienti stranieri con il rischio di passarli ai concorrenti, il profitto faceva premio sulla salute. Comincia così a riapparire in alcuni settori della pubblica opinione quell'annosa ostilità verso l'impresa, quel pregiudizio antindustriale, quel sospetto verso le fabbriche e quindi verso la Lombardia che di queste realtà ne è la principale localizzazione. Si potrebbe inserire anche il Veneto ma in questa circostanza epidemica riesce a sfuggire da questo sentimento avverso sia per alcune indovinate scelte regionali per combattere il virus sia per una struttura sanitaria meglio innervata nel territorio.

Va ricordato che le imprese sono realtà private a valenza pubblica. La stragrande maggioranza degli imprenditori ha comportamenti in linea con questo concetto. Hanno un rapporto con i propri dipendenti e con il contesto ambientale in cui operano improntato alla collaborazione e alla sostenibilità. Ve ne sono altri che hanno un approccio molto padronale, molto opportunistico. Questa dicotomia esiste dappertutto, ricordiamoci che l'impresa è un fatto umano e l'essere umano e quindi l'imprenditore ha idee e comportamenti molto diversi: vi è chi è sensibile al sociale e all'ambiente e chi cerca invece qualsiasi mezzo per far soldi. Quanto al rapporto con Milano, occorre sgombrare il campo della tipica situazione del primo della classe che non è certo amato. Milano è l'Italia con i pregi e i difetti del nostro paese: laboriosità, capacità di uscire bene dalle situazioni difficili, ma anche evasione fiscale, corruttela, comportamenti mafiosi e così via. Milano però ha tratti che la rendono la naturale capitale del Nord. È una citta accogliente, il lavoro è un valore che in questa città trova espressione. È una città europea che valorizza, con i suoi preziosi servizi e con le sue manifestazioni fieristiche, l'intero sistema produttivo italiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA