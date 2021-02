ROMA Il televisore tradizionale, le piattaforme Internet, i social: la pandemia ha moltiplicato le modalità di fruizione tv, accentuando anche le differenze tra i relativi pubblici. A certificarlo è l'analisi dei primi 115 giorni della stagione 2020-21 elaborata dallo Studio Frasi. In generale, con le restrizioni legate alla seconda ondata del Covid gli ascolti continuano a salire. Dal 1 ottobre 2020 al 23 gennaio 2021 si contano 1,1 milioni di persone in più nel giorno medio (+ 10,5%) e 2,3 milioni in prima serata (+ 9,2%) rispetto agli stessi giorni dell'anno scorso. Se al centro dell'attenzione resta la tv via etere, cresce la fruizione anche da smart tv, smartphone, tablet e pc (che possono essere visti in modo lineare via Internet o in differita) o da social. La rete più seguita via etere sul televisore resta Rai1, con uno share identico a quello degli stessi giorni della scorsa stagione (16.6%) e 184mila spettatori in più (+ 10,7%). Al secondo posto Canale 5 con il 15.6% di share ed una crescita di 165mila individui (+ 10,1%). Sulle piattaforme internet monitorate da Auditel è Sky digital News a produrre il maggior numero di click (898 milioni). Poi Canale 5 con 891 milioni, prima per quota d'ascolto (21.8%) seguita da Rai1 (12.5%). Le elaborazioni dello Studio Frasi sui dati Talkwalker rilevano come sia «Il grande fratello vip» il programma più commentato, con 92,8 milioni di interazioni tra Facebook, Twitter, Instagram e YouTube in 28 episodi. Segue «Che tempo che fa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA