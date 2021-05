Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Un morto, 72 nuovi contagi, tre ricoveri in meno, di cui due terapie intensive. Continua la frenata della pandemia. Il bollettino serale di Azienda zero ha rilevato, ieri, un decesso in più rispetto a venerdì (uno era stato anche l'altro ieri, numeri ben inferiori rispetto ai giorni scorsi), per un totale di 1.993 vittime dall'inizio dell'emergenza sanitaria, 15 mesi fa. D'incoraggiante c'è che le nuove positività restano sotto il...