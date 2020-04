La pandemia ci sbatte in faccia con durezza i suoi dati di contagio e mette a nudo la nostra fragilità senza confini. Per anni abbiamo parlato e scritto della globalizzazione, osannato la robotica, l'intelligenza artificiale disegnando un futuro trionfale per l'avvento di sempre nuove tecnologie. Ci siamo bellamente scordati che tutto parte e torna dalla mente e dal cuore dell'umanità. Tutta intera. È una dura lezione per quanti pensavano che il mondo avrebbe conquistato il diritto all'agire da soli facendo prevalere la logica dell'accumulazione individuale. Il progresso coincideva secondo questa ipotesi con una sempre maggiore ricchezza, con l'affermazione assolutamente prioritaria della tecnologia trascurando la dimensione umana nella sua globalità, di homo faber e di homo religiosus, nel senso proprio del termine che lega la tradizione alle innovazioni. Ogni giorno di più mi scopro difettivo cantava il nostro premio Nobel Eugenio Montale. Ed era la lucida considerazione sulla necessità di considerare il peso del limite, che porta a prestare la giusta attenzione verso l'altro. La consapevolezza che possibile e lecito non sempre coincidono sconsideratamente. Proprio le attuali disgrazie che affliggono l'umanità (dal Covid-19 al batterio Xylella) sono qui a dimostrarcelo imponendo una svolta comunitaria alla società del presente. Cinquant'anni fa dagli Stati Uniti si era alzata la voce di Thomas Merton: Nessun uomo è un'isola. E se vogliamo andare alla radice dello spirito di comunità e capire quanto l'egoismo individualistico proceda in senso contrario al vero progresso dal volto umano, dobbiamo andare a cercare negli studi del tunisino Ibn Khaldun che in perfetta sintesi affermò essere lo spirito di comunità l'armonia delle intelligenze e il consenso delle volontà.

Oltre tutto, Khaldun sette secoli fa si affermò anche come uomo politico nell'impero ottomano esteso dalla Turchia all'Andalusia, ed è oggi riconosciuto nelle sue opere come il vero fondatore della sociologia. Forse gli economisti e i tecnologi dell'Unione Europea farebbero meglio ad accompagnare ai bilanci e ai conti monetari dei buoni testi di scienza politica e magari di antropologia culturale.

Bisogna anche dire, nonostante tutto, che la coscienza degli italiani non ha completamente smarrito la cognizione dell'altruismo. Per merito dei secoli di ispirazione cristiana la solidarietà collettiva non cessa mai di operare. In ogni funzione. Dalle Associazioni alle persone. Dagli Alpini alla bimba che dona il salvadanaio tanto per fare degli esempi immediati. Nessuno si può salvare da solo, si afferma. E non può essere che così, anche se l'adesione a questo principio universale resta più uno slogan che può far comodo che una sottoscrizione sacrosanta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA