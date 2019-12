La palazzina torna alla sua vocazione Andrea Illy: «Un sogno che si avvera»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CAFFÉVENEZIA «È la realizzazione di un sogno, in cui siamo stati coinvolti nel 2014. E mi è capitato mentre scrivevo il libro Il sogno del caffè che è stato poi pubblicato». Andrea Illy, presidente dell'omonima azienda di Trieste, non ha certo bisogno di presentazioni. Sarà la Illy a gestire la caffetteria ricavata nel padiglione Santi, che torna alla sua originaria vocazione e che in questo caso, coinvolge anche la parte circolare della serra inn vetro e acciaio, che ospita il bancone, anch'esso circolare. Sarà un luogo magico,...