La opportuna riflessione e iniziativa del Parlamento, che la Corte costituzionale ha sollecitato in uno spirito di leale e dialettica collaborazione istituzionale per risolvere la questione dell'aiuto al suicidio non ha avuto l'esito atteso. La Camera, dopo numerose audizioni in Commissione, non ha scelto un testo da porre a base della discussione. Il Senato, essendo questo argomento incardinato nell'altro ramo del Parlamento, non ha avviato l'esame dei progetti che pure sono stati presentati. Mentre, con un impegno dell'ultima ora, le forze...