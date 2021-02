LA NOVITÀ

Si chiama Go e lo trovate su Instagram all'indirizzo govenezia. Si tratta della gastronomia del ristorante veneziano Local che, dal prossimo fine settimana, apre all'asporto (to go, appunto) e al delivery (la consegna a casa), ovviamente in attesa di tornare ad accogliere i clienti: «Abbiamo voluto creare un nuovo marchio spiega Benedetta Fullin, titolare dell'insegna assieme alla famiglia e responsabile del servizio di sala proprio per rendere più nitida la differenziazione dell'offerta rispetto a quella del ristorante». Come per Local, che si può leggere alla veneziana o all'inglese cambiando l'accento, a seconda del significato che si preferisce dare al nome, anche GO ha una doppia faccia: il verbo to go, andare, portare via, ma anche il richiamo ad un pesce icona della cucina lagunare e al leggendario risotto.

Ormai vicino al suo quinto compleanno (data di inaugurazione giugno 2016) il Local, in zona Sant'Antonin, fra il Ponte dei Greci e la Bragora, si è imposto da subito per la piacevolezza dell'ambiente e dell'accoglienza, una cantina di spessore attenta ai vini naturali ma, soprattutto, per la cucina di Matteo Tagliapietra, lo chef di Burano che interpreta il territorio la laguna e i suoi orti con passo moderno e innovativo ma senza voltare le spalle alla tradizione.

Fermi da un anno, fatto salvo un breve periodo estivo, al Local hanno alla fine decisivo di tornare in campo con una proposta da asporto e un servizio di consegna, anche se limitata, per ora, al weekend e da prenotare allo 041/2411128: «Inizialmente serviremo il centro storico, poi, se la risposta sarà buona, vedremo di allargare il raggio, magari con consegne a Piazzale Roma su appuntamento per venire incontro ai clienti della terraferma». Benedetta spiega la scelta di non ripartire col ristorante nonostante il ritorno in zona gialla: «Per un locale come il nostro non ha molto senso aprire solo per il pranzo, oltretutto in assenza quasi totale di turisti. Al tempo stesso avevamo però bisogno di tornare a lavorare. Anche perché abbiamo la sensazione che se nel primo lockdown tutti erano diventati cuochi, adesso sia tornata la voglia di trovare il pranzo pronto, di viziarsi un po' di più, almeno nei fine settimana e senza spendere troppo». Ovviamente la cucina avrà un timbro diverso, più tradizionale e più adatto alla nuova modalità di fruizione: «Saranno piatti semplici e agevoli da rigenerare, ma la filosofia resterà la medesima, materie prime eccellenti e cotture a regola d'arte. Consegneremo il cibo in vaschette ecologiche e riciclabili, di canna da zucchero, e che potranno andare in forno fino a 220 gradi». Si potranno ordinare baccalà mantecato e pasticcio di radicchio e salsiccia, stinco di maiale di mora romagnola di Massimo Zivieri e cervo in salmì, sogliole in saor. Ma anche sughi pronti (l'amatriciana di anguilla), pagnotta del Local, polenta, patate arroste e torta di mele. «Il menu - spiega Benedetta cambierà ogni settimana e proporremo anche qualche interessante bottiglia a prezzi scontati».

