Premendo un simbolico pulsante rosso, dopo un conto alla rovescia scandito dal pubblico, il Governatore del Veneto Luca Zaia ha attivato Cultura Veneto (culturaveneto.it) il nuovo portale dedicato alla cultura, costantemente aggiornato, presentato ieri all'M9 di Mestre, nell'auditorium dedicato a Cesare De Michelis.

Uno strumento telematico innovativo che mette in rete e promuove tutte le risorse, i dati e i servizi disponibili in ambito culturale, riguardanti il territorio regionale. Si basa su tecnologie multicanale, consentendo la fruizione da desktop e da mobile in modalità responsive. Inoltre è prevista l'App - in fase di realizzazione - con la medesima filosofia d'integrazione delle risorse e dei servizi. I dati sono stati georeferenziati nel territorio, favorendo così una maggiore fruizione da parte degli utenti.

«Offrire tutta la proposta culturale del Veneto in un portale significa dare un servizio di alto livello, ma è anche una grande sfida - ha introdotto Zaia - mettiamo in fila un milione 800.000 contenuti, consultabili e indicizzati. Valorizzare e promuovere le nostre bellezze venete è un impegno in cui crediamo molto». Soltanto scorrendo gli input dal nuovo portale si trova in rete un patrimonio di 3.970 ville venete, 1.236 archivi, 461 spazi teatrali, 270 musei, 976 biblioteche, 12.000 eventi artistici annui, 51.258 manoscritti e 72.531 manoscritti musicali.

Soddisfatto anche il direttore di M9, Marco Biscione: «È un motivo di grande orgoglio per noi ospitare un evento che conferma la vocazione di questo Museo ad essere non solo un luogo di fruizione, ma anche un laboratorio della cultura al cui interno si discutono e si promuovono politiche culturali».

E a proposito della nuova realtà Biscione ha aggiunto: «Il lancio del Portale della cultura di questa regione avviene proprio nell'auditorium dedicato a Cesare de Michelis, un grande intellettuale che ha lasciato un segno profondo nella memoria collettiva del Veneto e del Paese con la sua capacità di pensiero e di visione. L'obiettivo di M9 Museo del 900 è quello di diventare sempre più un punto di riferimento nel panorama culturale locale, regionale e nazionale».

