LA NOVITÀ

Non è mai stato un periodo trionfante per il retail di moda il periodo di Ferragosto che quest'anno in particolare si presenta più torrido e poco invitante per passeggiate shopping. Ma qualcosa bisogna pur fare per far passare le giornate che quasi per tutti rappresentano il fulcro della vacanza e quindi anche la possibilità di lasciarsi andare a qualche colpo d'ingegno come l'acquisto di una nuova borsa, un paio di scarpe trendy, un cappellaccio da sole: la possibilità di scelta non manca. Le collezioni delle diverse firme nonostante il lockdown sono arrivate nelle vetrine. Ma resta un atteggiamento difficile entrare nei negozi per comprare. Va da sé che l'accessorio si presta a maggiore scioltezza. Il secchiello è il genere di borsa che si impone maggiormente. Studiato con i colori della tavolozza estiva, soprattutto gli aranciati, i rosa e gli azzurri, il verdino pallido. Sulle scarpe un acquisto ferragostano quasi sempre coincide con il genere brillante: alte o basse o bassissime, le scarpe dell'estate 2020 ricalcano i modelli che un tempo venivano dedicati solo alla tenuta da sera, con brillanti come piovesse.

ATMOSFERE

Ma l'atmosfera nonostante la buona volontà di una ripresa che c'è resta pesante sotto il profilo delle certezze. Ma il coraggio non è scomparso, la voglia di fare non si è affievolita nei più forti. Proprio da Venezia parte un incentivo interessante, un'idea di moda nuova e più che credibile: un team di Veneziani, esperti nel settore moda per esperienze vissute con grandi marchi in campo internazionale prima della pandemia, ha risposto al richiamo forte e convincente di una signora della moda internazionale che, lasciaste le grandi firme, ha deciso di mettere insieme una serie di possibilità che rispondano a nuovi criteri di vestibilità, fantasia, qualità, l'abilità artigianale di creativi e tecnici, chi nella maglieria, chi nella confezione, il taglio, il ricamo, la diffusione. C'è tutta una storia veneziana di forza e di vigore nella volontà di Raffaela Lorenzato che è diventata l'anima parlante di una nuova linea alla quale è stato dato un nome squisitamente veneziano: Punta de mar, ovvero quell'estremo lembo di pietra in punta della Dogana che annuncia l'apertura di Venezia sull'acqua del mondo. Non a caso, come prima comunicazione della nuova griffe è stato lanciato un micro-video, un brevissimo insieme di immagini che parlano in forma inedita, efficace e giovane di acqua, di vigore, di continuità, di una Venezia forte, in punta de mar. Non abbiamo visto la collezione che sarà in vendita in autunno e che si preannuncia come un gioco di insieme interessante per un guardaroba attuale, privo di orpelli inutili o a semplice effetto ma con qualche tocco di leggerezza. La vedremo e la commenteremo questa collezione tutta nuova e tutta veneziana. Per il momento cerchiamo di respirare una nuova Venezia, in punta de mar.

Luciana Boccardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

