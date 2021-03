La novità non è la certificazione vaccinale: per viaggiare in molti paesi della fascia equatoriale è già obbligatorio avere oltre al passaporto anche un certificato di avvenuta vaccinazione contro la febbre gialla. La novità è che diversi paesi, come Danimarca e Stati Uniti, e la stessa International Air Transport Association, si stanno muovendo per una certificazione di tipo digitale.

Dal punto di vista scientifico la sfida è quella di individuare una soluzione che assicuri il rispetto della privacy (i dati sanitari sono dati sensibili), che consenta la verifica automatica dell'autenticità e che non sia soggetta a falsificazioni. Soluzioni tecniche di passaporti sanitari sono già in corso di sperimentazione sia da parte dell'Ibm (Digital Health Pass, basato su tecnologie blockchain, quelle su cui si appoggiano i bitcoin) che da parte del World Economic Forum (CommonPass, basato su un sistema gerarchico di gestione delle cartelle sanitarie).

Più problematico è il punto di vista politico: deve essere garantito il diritto al vaccino su scala mondiale perché uno strumento di questo tipo non sia discriminatorio, e bisogna concordare a livello internazionale uno stesso standard, cosa non banale se ci sono voluti dieci anni per definire come aggiungere in un microchip i dati biometrici (foto e impronta digitale) ai vecchi passaporti.

C'è poi una terza dimensione che merita di essere approfondita sia a livello giuridico che informatico. Se la nostra identità digitale non si limita ai dati anagrafici ma comprende anche gli altri elementi certificabili che ci qualificano, un e-id passport digitale ci permetterebbe di oltrepassare altri varchi oltre a quelli degli aeroporti, di aprire altre porte. Ad un docente di un ateneo straniero potrebbe dare accesso alle biblioteche universitarie. Ad un professionista consentirebbe di attestare l'abilitazione professionale o le certificazioni conseguite. Ad un diplomato di potersi iscrivere ad un corso di livello superiore.

Per città come Venezia in cui l'assembramento nelle calli è inevitabile, il passaporto vaccinale è uno strumento indispensabile per riavviare le attività economiche legate al turismo. Ma se si ritornerà ai flussi incontrollati degli ultimi anni questo non sarà sufficiente a garantire un turismo che rispetti la salute della comunità che vi abita. È urgente quindi approfittare di questo periodo quasi irreale di vuoto per adottare finalmente strumenti efficaci di programmazione e gestione della mobilità. Aspettiamo che la politica elabori delle strategie e prenda delle decisioni, poi chi deve realizzare le soluzioni tecnologiche è pronto ad accettare la sfida.

*Professore Ordinario

di Informatica

Università Ca' Foscari

