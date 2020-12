LA NOVITÀ

La scrittura ha una dimensione meticcia. Una via di mezzo, quindi, tra il romanzo e la sceneggiatura. Ed è volutamente anticata, con voci e vocaboli di gusto ottocentesco. Perché la storia è ambientata in quel periodo, ma viene proposta ora come radiodramma, ispirandosi alla tradizione di quelli in voga mezzo secolo fa quando appunto gli apparecchi radio erano la compagnia preferita dagli italiani. Una decina di giorni fa, quindi, è stata lanciata in versione digitale, all'insegna delle più sofisticate tecnologie, recuperando da un lato la dimensione dell'ascolto, perfetta in un periodo in cui la pandemia impone di trascorrere più tempo possibile in casa, e dall'altro facilitandolo, grazie all'utilizzo di dispositivi come pc, tablet e telefonino.

LE RADICI

Ha radici completamente venete la prima serie audio di Matteo Strukul, affermato scrittore padovano di romanzi storici e sceneggiatore, e di Francesco Ferracin, veneziano, anch'egli scrittore e produttore cinematografico, realizzata da Goodmood nella città del Santo uscita sulla piattaforma Audible, che ricostruisce la vita e il mito di Niccolò Paganini con la suggestione delle voci e degli effetti sonori. L'anteprima è stata all'Ottocento Padova Festival, mentre la presentazione sarà al Pedrocchi, non appena cesseranno le restrizioni anti-contagio. Grazie a un lungo lavoro di ricerca, culminato con la rivisitazione di un epistolario dello stesso Paganini, dall'audiobook esce un nuovo ritratto del musicista, inedito e moderno, che si rivela un grande uomo di spettacolo, un manager di se stesso, il quale ha avuto l'intelligenza di adattarsi ai tempi.

LA SFIDA DEI TEMPI

Gli autori, quindi, in una ridda di sfide, intrighi, amori e tradimenti, lo riportano al pubblico esaltandone l'aura di bello e dannato e celebrandone la grandezza interpretativa con un racconto che incrocia l'avventura picaresca di Barry Lindon con il respiro ottocentesco dei romanzi di Honoré de Balzac. A raccontare la storia è lo stesso protagonista, ormai vecchio e malato, che ripercorre il tempo della sua giovinezza. L'incipit è a Genova, città natale del violinista, in una notte del 1789, quando il padre sottoscrive un patto con il demonio e Niccolò, fin da piccolissimo diventa il più grande violinista di tutti i tempi.

IL SOVRANNATURALE

«Sono sempre stato affascinato da Paganini spiega Strukul - musicista maledetto per eccellenza, sul quale aleggia la leggenda del patto con il diavolo che gli avrebbe attribuito un talento sovrannaturale. Pertanto non ho voluto lasciarmi scappare la possibilità di scrivere una storia centrata su di lui e mi sono tuffato in questa avventura assieme a Ferracin. Ne è venuta fuori un'esplorazione affascinante, sia per come emerge il personaggio in sé, sia perché abbiamo avuto la possibilità di esplorare un'Italia di inizio Ottocento, ancora legata alla dominazione napoleonica, e che permette a Paganini di incontrare personaggi come Foscolo, lo stesso Napoleone, e Paolina Bonaparte, rendendo la narrazione affascinante e sfidante per gli ascoltatori, e interessante dal punto di vista storico». «Abbiamo parlato dei suoi soggiorni in varie parti d'Italia, Milano, Genova, Parma, Torino e persino i Colli Euganei, rappresentandolo per quello che era, cioè un grandissimo musicista di tournée, che si spostava da un posto all'altro come le rockstar odierne.

Interessante, poi, è anche il suo rapporto con le donne». «Per quanto mi riguarda - ha osservato - ho un ricordo personale cinematografico legato all'interpretazione di Kinski, che ha rappresentato un uomo completamente fuori di testa, rendendo la carica demoniaca che possedeva, da animale del palcoscenico, un talento puro. Con Francesco abbiamo provato a tradurre questa suggestione, cercando con la descrizione di dare all'ascoltatore la possibilità di capire gli ambienti dove si muovono i personaggi».

LE SCENE

«Voci e vocaboli - aggiunge Strukul - suggeriscono l'atmosfera a chi ascolta la storia, con questo vecchio sultano che racconta. La scrittura è evocativa, volutamente anticata anche attraverso l'uso del voi Nella serie audio seguiamo Paganini in incredibili avventure che lo mostrano in pericolo di vita in un duello, condannato al carcere, sul palco della Scala con il virtuoso francese Charles Lafont in una sfida musicale che lo vede trionfare e lo consacra alla storia della musica come il più grande violinista di tutti i tempi. Siamo con lui anche sui colli Euganei, quando incontra una sua fan d'eccezione, Mary Shelley, e decide di esiliarsi in una baita del Tirolo per preparare il suo grande ritorno sulle scene».

UNA ROCKSTAR

Sul nuovo volto del musicista che emerge si sofferma poi Francesco Ferracin. «Ci è parso interessante partire dall'uomo Paganini - ha sottolineato - reinserendo la figura nel contesto in cui ha vissuto. È stato indubbiamente la prima rockstar della storia e il paragone con Jimy Hendrix non è del tutto ozioso. Da Liszt in poi gli sono tutti debitori della grande intuizione di far uscire il violino solista dall'orchestra e di metterlo al centro del palcoscenico. Prima di scrivere questi dieci episodi, abbiamo trascorso alcuni mesi biblioteca per analizzare le fonti e in particolare per dedicarci a una lettura attenta della raccolta di lettere scritte da Paganini. Alla fine quello che viene fuori è il ritratto di un uomo con una grande capacità di adattarsi ai tempi che «È stato entusiasmante - dice ancora l'autore veneziano - raccontare un'esistenza che alla fine finisce per essere un romanzo gotico, usando linguaggio contemporaneo, quello appunto dell'audio-sceneggiato, sperimentando qualcosa di nuovo, cercando di trasferire la forza del romanzo storico in narrazione polifonica».

Questi i titoli delle puntate del podcast: La Lanterna; La Maledizione; Amor Folle; Per Elisa; Paolina Bonaparte; L'Ussaro; Angiolina; In Prigione; Il Duello e Mary.

Nicoletta Cozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA