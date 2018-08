CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NOVITÀLa scelta più radicale l'ha fatta Cannes: all'ultima edizione del festival del cinema i giornalisti hanno scoperto che le proiezioni anticipate riservate agli addetti ai lavori non esistevano più. Cancellate. Il motivo? Evitare che il pubblico arrivasse in sala, alla proiezione di gala, sapendo già se il film era stato stroncato dalla critica via social. E siccome i produttori non gradivano i fischi arrivati attraverso Facebook, Twitter, ma anche i siti online dei giornali, Cannes ha deciso di abolire - oltre ai selfie sul red...