CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA NOVITÀFino ad una decina di anni fa luogo da cui tenersi giudiziosamente lontani (salvo rare eccezioni) per chi volesse regalarsi una piacevole serata a tavola, Venezia è ora una vera e propria calamita che attira, irresistibile, gli chef più prestigiosi: dal pioniere Corrado Fasolato si è passati via via a Ciresa, Alaimo, Klugmann, Perbellini, Oldani, Bertolini, Bisetto, Brutto, La Mantia. Una pioggia di stelle alle quali vanno aggiunte quelle conquistate in loco da autoctoni come Mara Martin (da Fiore), Gianni Bonaccorsi (Ridotto) e...